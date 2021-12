Has rebut aquest SMS? Podria ser un virus per robar-te les dades bancàries

🔴 Allau d'SMS que suplanten a @DHLexpress per fer seguiment d'un paquet. No piquis, volen descarregar malware al teu dispositiu i robar-te les dades bancàries #StopSmishing @osiseguridad pic.twitter.com/g7mgoB6Nde — Mossos (@mossos) December 13, 2021

Arribai davant la compra massiva de molts productes els estafadors busquen aprofitar-se. Aquest dilluns, elshan advertit d'un nou mètode que pretén introduir unal dispositiu per extraure les. Això, es fa amb la suplantació de la identitat d'una popular empresa dei es coneix com a "".En concret, segons detalla la policia catalana, hi ha una allau deque suplanten l'empresaamb un suposat enllaç per fer el seguiment d'un paquet. L'estafa consisteix en què aquests SMS conté un enllaç que demana descarregar una. En realitat, però, s'està instal·lant un virus que és capaç de robar lesbancàries.L'Oficina espanyola de(OSI) també confirma la detecció d'aquesta onada de missatges propera a les festes nadalenques, i explica que per ara afecta els usuaris d'que hagin descarregat l'aplicació que demanen els estafadors i que conté aquest malware.La mateixa OSI també recomanaimmediatament l'aplicació si s'ha estat víctima de l'estafa, a la vegada que revisar l'estat del dispositiu amb l'escaneig del sistema a través de qualsevol. Per ara, l'estafa només ha estat detectada a través d'SMS, però des de l'agència espanyola no descarten que es pugui estendre per altres mitjans com el

