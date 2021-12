Taxistes de Barcelona apropen els llums de Nadal a la gent gran de les residències

Diversos taxis participants en la iniciativa solidària Foto: ACN / Jordi Bataller

Unsdehan participat enguany a la iniciativa solidària "", per apropar els llums de Nadal a les persones més vulnerables: gent gran que està eno sola a casa, nens que lluiten contra eli persones amb diversitat funcional o ambEls taxistes han recollit els participants a les residències amb vehicles guarnits especialment per a l'ocasió, amb elements decoratius, llums fluorescents, garlandes i nadales com a sintonia. La sortida ha estat a la Font Màgica dei els taxis han fet un recorregut totalment gratuït pels principals carrers de Barcelona on s'han instal·lat els llums de Nadal:"Aquesta iniciativa solidària va començar ai ens van trucar per si estàvem interessats a participar-hi", ha explicat la, portaveu de "Taxi Luz" Barcelona. "Una cosa similar ja l'havíem fet abans, però cada associació de taxis pel seu compte. Enguany ens hem unit totes i esperem que això quedi com una tradició", ha aplaudit Segura."Hem anat a buscar la gent a les residències i també portem alguns nens. Els passejarem per tota la ciutat perquè vegin elsi també els donarem un regalet gràcies a la col·laboració desinteressada de diverses empreses", ha continuat lade Taxi Luz Barcelona, que ha apuntat que no han pogut satisfer la demanda de totes les residències."Moltes s'han quedat fora per manca de places als taxis. Esperem que l'any que ve s'hi apuntin més vehicles", ha comentat Segura. Dues de les usuàries del Taxi Luz 2021 han estat dues Roses de la residència. Amb música de nadales a tot drap i guiades per la taxista Emma, les dues ancianes han pogut admirar les llums de Nadal i fer unade dues hores en cotxe pel centre de Barcelona. "Ens ha agradat molt. L'any que ve repetirem", han afirmat les dues

