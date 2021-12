Cs envia una carta a Europa per denunciar la «discriminació lingüística» a Catalunya

continua amb la seva croada de les banderes espanyoles i la llengua castellana. La formació ha demostrat aquest dilluns a Lleida que no té cap intenció d’abandonar aquesta lluita, al contrari.La diputadaha anunciat, davant la subdelegació del govern espanyol, que el partit ha enviat una carta a la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, amb la intenció de denunciar "la discriminació lingüística que hi ha a Catalunya". Cs denuncia "la vulneració persistent dels drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya" i recorda que "tant el TSJC com elhan establert "que almenys el 25% de les hores lectives a Catalunya s'haurien d'impartir en castellà"."No obstant això, el Govern ignorant les sentències judicials i negant el dret de més de la meitat dels ciutadans de Catalunya a rebre també una educació en la seva llengua materna", afegeix la missiva.Grau ha relligat aquesta qüestió amb la de l’escola de Canet de Mar, Grau considera que si elassumeix la direcció del centre del Maresme tal com ha plantejat la presidenta del Parlament,, estarà "aplicant un 155 intern". "Aquesta gent està cridant a la desobediència, volen que les lleis i que les sentències de tribunals no es compleixin a Catalunya", ha reblat. També ha volgut felicitar la família de Canet per "la carta admirable que ha escrit, reivindicant serenament el dret perquè el seu fill" rebi un 25% de les classes en castellà a l'escola on estudia. En aquest sentit, ha posat de relleu que en la carta, la família afirma que "no volien fer un cavall de batalla polític" de la seva reivindicació.La diputada ha estat acompanyada per la regidora de Ciutadans a la Paeria,, que ha denunciat l’incompliment de la llei de banderes. "La bandera espanyola ha d'estar exposada a la façana de les cases consistorials, igual que la catalana: així ho dicta la Llei de Banderes, però en la majoria d'Ajuntaments de la província això no succeeix i, a més, s'usen de manera partidista al exposar-hi propaganda separatista", ha denunciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor