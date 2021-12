El SEPC demana als partits del Congrés posicionar-se contra la «llei Castells»

El(SEPC) ha demanat aquest dilluns als partits amb representació alque es posicionin en contra de la "". Ho ha fet en una compareixença al Parlament de la mà de la, en la qual també ha lamentat que fins ara no s'hagi "volgut escoltar" la seva posició.En aquest sentit, el sindicat ha denunciat que la reforma universitària s'hagi gestat "" a la seva comunitat, afegint que el seu únic objectiu és "" el sistema. "No és una llei de consens, i qualsevol persona que entengui l'com un dret hauria d'estar en contra", ha assegurat una de les seves integrants. Eltambé ha recordat que s'ha convocat unaelEl sindicat ha lamentat que l'educació "" que no es tracta com un dret i ha avisat que la llei podria accelerar la sevaa un model "de negoci". En aquest sentit, ho ha definit com un "" al model actual, al qual se li ha de fer front."Cada vegada hi ha més assignatures en, les matrícules dels preus són inassumibles i leses fan en unes condicions precàries", ha recordat. Aquestes són algunes de les seves principals queixes, davant un model que hauria de ser "en, amb pràctiques remunerades i accessible per a tothom".Així, el SEPC considera que cap esmena serà suficient i ha demanat als partits que tenen representació aque com a "mínim" es posicionin en contra. "El vostre deure és ser fidels a l'opinió de la", els ha recordat.

