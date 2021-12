​Tres condemnats a 20 anys de presó per una violació múltiple a Sant Boi

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 20 anys de presó els acusats per una violació múltiple a una noia a Sant Boi de Llobregat el maig del 2018. Així, els considera a tots tres culpables a cadascun de la seva violació individual i cooperadors de la resta d'agressions sexuals comeses pels altres membres del grup. Els fets van passar el 19 de maig de 2018 a la sortida de la discoteca Be Disco, al polígon del Pla de Molins de Rei, poc abans de les 6 de la matinada. La noia va denunciar que un grup d'homes la van abordar i la van tancar en el maleter d'un cotxe. Després, la van agredir sexualment. Els agressors van abandonar la víctima a l'aparcament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Boi de Llobregat.La sentència condemna a cadascun dels tres autors a una pena de 8 anys de presó pel delicte d'agressió sexuals i a dues penes de 6 anys cadascuna pel delicte de cooperador necessari d'un delicte d'agressió sexual. La jurisprudència consolidada en aquests casos d'agressions sexuals comeses per diverses persones determina que si tots cometen el delicte, cadascú respon com autor per les seves accions i com a cooperadors necessaris de les accions dels altres. També hauran de pagar 45.360 euros a la víctima per les lesions i els danys morals, i no podran acostar-s'hi ni comunicar-s'hi durant tres anys després de sortir de presó. També se'ls imposa la llibertat vigilada durant cinc anys després de sortir de presó. Els magistrats han absolt un dels acusats de revelació de secrets, a qui les acusacions atribuïen el fet d'haver fet fotos de l'agressió i haver-les distribuït a amics, però no ha quedat demostrat.La víctima no recordava tot l'episodi, però presentava signes que apuntaven a una agressió sexual. Una exploració genital va confirmar la violació i la víctima va denunciar els fets. Segons va explicar al judici, es va quedar sola quan va tancar el local, cap a les 6.30 del matí, després d'haver discutit amb una amiga i els agressors haurien aprofitat la vulnerabilitat, ja que anava beguda i drogada, per fer-la pujar al cotxe i traslladar-la de Molins a Sant Boi de Llobregat. La noia recorda la presència de "quatre o cinc" homes, però que van ser tres els que la van violar.Segons considera provat la sentència, la noia va pujar al cotxe d'un dels acusats juntament amb els altres dos i un cinquè passatger. Van parar a menjar a un McDonalds i després en un descampat on, juntament amb altra gent, van beure ginebra. Els acusats van fer fotos a la noia i van seguir amb cotxe fins a un altre descampat més amagat on la van violar consecutivament dins del cotxe. Els magistrats asseguren que la víctima "en cap cas va consentir els actes sexuals" i tampoc els va poder evitar tot i els crits i la resistència. Els acusats la van agafar pels braços, les cames i el coll, i li van trencar les mitges. Després la van abandonar cap a les 10 del matí prop de l'aparcament de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Boi.Un mes després, els Mossos d'Esquadra van detenir quatre homes com a presumptes autors de l'agressió, però els acusats al judici finalment van ser tres. Actualment, els condemnats estan en llibertat provisional. El tribunal ha donat fiabilitat a la víctima. "Tot i que aquesta no hagi estat precisa o sincera en alguna manifestació, el seu relat en conjunt és creïble i fiable perquè la seva versió és veraç en allò essencial i ha quedat corroborada amb el resultat de les proves biològiques i els informes forenses que van objectivar l'ús de violència", assegura la sentència.

