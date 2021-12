Rajoy nega al Congrés cap relació amb la trama Kitchen i assegura que no coneix Villarejo

Rajoy, a Rufián: "Jo no menteixo; vostè, sí"

El PP s'enroca i denuncia una "causa general"

L'expresident del govern espanyol,, ha comparegut aquest dilluns a la comissió d'investigació sobre el, una trama d'espionatge il·legal i sobre l'ús irregular de mitjans i recursos delper afavorir els interessos del PP i anul·lar proves inculpatòries sobre casos de corrupció. Rajoy ha negat categòricament cap reunió o contacte amb l'excomissari. "No conec Villarejo, no l'he vist mai, no he parlat mai amb ell, ni em consta que m'hagi enviat mai cap missatge, i jo no li he respost mai", ha dit. La sessió, que ha tancat la fase de compareixences a la comissió, ha estat tensa després que Rajoy assegurés que respondria totes les preguntes.Rajoy també ha posat la mà al foc per l'exministre de l'Interior,, uns dels principals sospitosos del cas Kitchen. "Tinc una magnifica opinió sobre Fernández Díaz. No crec que hagi comès delictes de. Crec que és innocent", ha deixat clar Rajoy, que ha negat que hagi "muntat cap dispositiu" d'espionatge, malgrat que Fernández Díaz està imputat en la peça del cas Kitchen.El portaveu del PSOE,, ha repassat els casos de corrupció del PP, amb diverses condemnes al partit i a alguns dels seus dirigents i ha recordat que a la comissió d'investigació s'ha dit que Villarejo informava Rajoy sobre la Kitchen. Rajoy ha admès que Bárcenas ha estat condemnat però ha negat que cap tribunal hagi reconegut una "caixa B del PP". "Per a la immensa majoria del PP aquesta va ser una operació feta per una persona en què no hi havia involucrats els militants del PP", ha assegurat l'expresident espanyol. També ha assegurat que l'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, no li va comunicar cap reunió amb Villarejo.L'expresident espanyol. "Els tribunals han dit que no hi havia caixa B al PP i jo no en tenia cap coneixement", ha afirmat. Rajoy ha dit que Bárcenas i Villarejo tenen problemes "seriosos" als tribunals i "menteixen" quan fan referència a ell. "Utilitzen Villarejo i Bárcenas com a arguments d'autoritat quan es refereixen a altres persones. No els dono cap credibilitat a cap dels dos, i tampoc quan parlen de Felipe González i Pérez Rubalcaba", ha dit Rajoy, que no ha emprès accions legals contra l'excomissari i l'extresorer per haver "mentit" sobre ell. "No els dono credibilitat, assenyalen "qui els convé" per les seves causes judicials", ha afirmat.A preguntes de la portaveu d'Unides Podem,, Rajoy ha dit que no ha tingut relació amb Bárcenas des que va esclatar el cas. "No hi havia preocupació per Bárcenas, tothom ha d'assumir les seves responsabilitats", ha afirmat l'expresident. Rajoy ha assegurat que diu la veritat i ha insinuat que la diputada de Podem menteix. "Pensi què ha dit Villarejo sobre Podem com per ara legitimar el seu discurs", ha dit l'expresident i ha negat una vegada haver vist mai l'excomissari. "No he conegut l'existència d'aquestes causes que hi ha als tribunals. No puc aportar res", ha insistit.Rajoy també ha dit queen què l'expresident rebia la liquidació de la caixa B i els dipositava en un destructor de paper. "Això no va passar. Mai he escoltat aquest àudio ni sabia res, fins que fa poc va haver un judici i vam saber que existia", ha dit. Sortirà a la llum aquest àudio? "Pregunti-ho a Bárcenas, no sé res d'aquest àudio i no té res a veure amb mi", ha insistit, i ha tornat a demanar que no es doni "legitimitat" a persones que s'estan defensant en causes penals. L'expresident ha assegurat que "no va ordenar ni sabia que s'estava obstaculitzant" la investigació a Bárcenas.El portaveu d'ERC,, ha ironitzat amb la "claca" que ha generat Rajoy a la comissió i l'ha acusat de mentir quan diu que no hi ha cap sentència que condemna el PP per finançament il·legal. "No pot venir aquí preguntar-me perquè menteixo. Jo no menteixo, vostè sí", ha dit Rajoy. Rufián ha donat la sentència del cas Gürtel a Rajoy, i l'expresident li ha dit que li regalarà el seu llibre al final de la sessió. "No conec a Villarejo", ha insistit, i ha recomanat a Rufián "no sentir-se al·ludit perquè es viu millor". "No coneixia cap de les activitats de Bárcenas que han acabat als tribunals. Si ho hagués sabut hauria canviat de tresorer", ha dit Rajoy.A preguntes de Rufián sobre un informe de la policia i la UDEF, ha dit que no li consta l'informe. L'expresident espanyol ha evitat concretar quantes reunions tenia amb els ministres quan era president. "Tothom sap que un president té reunions periòdiques amb el ministre de l'Interior", ha dit Rufián davant la manca de respostes de Rajoy. "Com és possible que no sabés res de l'actuació del ministre Fernández Díaz?", ha preguntat Rufián per tancar la seva intervenció, però de nou ha topat amb el mur de Rajoy, que ha demanat "respecte" per la seva feina a la política. "Vostè ha vingut a afirmar els seus prejudicis. Ha vingut a insultar i a agredir. Avui ha fet el ridícul", ha reblat Rajoy.A preguntes del portaveu de Junts,, Rajoy ha insistit que María Dolores de Cospedal té "presumpció d'innocència" i ha insistit de nou en què no es pot donar credibilitat a informes policials que es basen en gravacions de Villarejo. L'expresident ha qüestionat també que es recullin informacions de mitjans de comunicació per preparar la compareixença. "Acabo de treure un llibre que es titulai recull 120 portades d'un diari nacional sobre Francisco Camps, que finalment va ser absolt", ha dit Rajoy després que Pagès hagi repassat diverses informacions de mitjans. "No em pot fer una intervenció llegint portades de diaris, una mica de nivell", ha dit.La portaveu del, ha denunciat una "causa general contra el PP" de la mà del PSOE i dels seus socis. Gamarra ha assegurat que la compareixença de Rajoy a la comissió sobre la Kitchen no és per esclarir els fets sinó per "l'espectacle". "No importa que no pugui oferir cap informació, perquè l'objectiu és reescriure la història", ha dit la portaveu, que no ha fet cap pregunta al compareixent. També ha denunciat que partits que són acusació particular a la causa contra l'espionatge il·legal a Bárcenas siguin també part a a la comissió. "Els fets i la veritat judicial no importa, les conclusions ja estan escrites. És el procediment clàssic dels judicis sumaríssims dels règims autoritaris", ha denunciat, i ha dit que la comissió sobre la Kitchen "no hauria d'haver existit mai".Gamarra ha denunciat els casos de corrupció i irregularitats del PSOE i ha tret a passejar els indults als presos polítics per evitar concretar res sobre l'objecte de la comissió, i ha criticat que s'estigui fent al Congrés un "judici paral·lel" i es vulneri "la". La portaveu ha reivindicat el llegat del PP i ha alertat de "la justícia popular" que imparteix "l'esquerra radical". "La justícia popular destrossa l'honor i és irreversible", ha lamentat Gamarra, que ha denunciat que es vulgui "desgastar" el PP perquè és l'alternativa de govern a Espanya. Per concloure la intervenció, ha exigit que no es parli en general del PP quan es volen denunciar actuacions concretes.A preguntes de la portaveu de, Rajoy ha negat tenir cap coneixement sobre l'operació Kitchen i no ha donat cap instrucció al respecte. "No sé què buscaven, jo no buscava res. M'és igual que poguessin dir de mi Bárcenas o Villarejo", ha deixat clar. Segons la investigació, es va fer una operació finançada amb diners públics per destruir proves contra el PP que estaven en mans de l'extresorer popular. "Ja veig que tothom ve aquí a passar factures", ha lamentat Rajoy.​Villarejo va dir al Congrés que contactava directament amb Rajoy per parlar de la Kitchen, però l'expresident ha insistit que mai ha parlat amb ell i mai li ha enviat un missatge ni n'ha rebut cap de part de l'excomissari. "Considerem argument d'autoritat el que diu Bárcenas o Villarejo, i em preocupa", ha dit a la portaveu de Vox.

