Un jutjat anul·la parcialment les eleccions a la Cambra de Comerç guanyades per Canadell

Un jutjat de Barcelona hales eleccions a lade Barcelona celebrades l'any 2019 i on es va imposar la llista Eines de País, encapçalada llavors per Joan Canadell i actualment per Mònica Roca.Segons ha avançat Crónica Global, el magistrat considera quedesprés de rebre denúncies per una presumpta "falta de garanties" en el sistema de votació en línia. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat aquest mateix dilluns que el Govern –encarregat d'organitzar el procés de votació- recorrerà a la sentència, tot lamentant la "dinàmica de judicialització" que ha pres l'assumpte.

