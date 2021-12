Els expresidents del Cercle encomanen a Faus que intenti una candidatura de consens

Aquest dilluns s'ha produït finalment el dinar dels expresidents del Cercle d'Economia convocat per l'actual president,s, perquè s'expressessin davant l'escenari electoral a l'entitat, on en aquests moments apareixen les candidatures de, exconseller delegat del Banc Sabadell i membre de l'actual junta, i la financera. Els expresidents han enviat dos missatges expressats. D'una banda, han demanat a Faus que faci els possibles per aconseguirEls expresidents també han expressat que, en cas que no s'arribi a una entesa per evitar una elecció disputada, esel fet que hi hagi pugna alectoral. Aquest criteri també ha estat exposat de manera unànime per tots els presents. S'ha demanat també que no es parli d'eleccions fins després de lesdel Cercle, que es faran el maig. Les eleccions es convocaran a partir de mitjans de maig.En la trobada, tot i que algun d'ells s'hi ha connectat telemàticament i dos no hi han pogut ser. Formen part del grup d'expresdients noms de prestigi com Joan Mas Cantí, Carlos Cuatrecasas, Vicenç Oller, Enric Corominas, Carles Tusquets, Joan Molins, Josep Piqué, Pedro Fontana, Antoni Brufau, Salvador Alemany, Antón Costas i Juan José Brugera.Faus conclou el seuel juliol i no pot tornar a presentar-se, però s'ha implicat en la cursa donant suport a Guardiola. Fonts properes al president asseguren que a partir d'avui, Faus adoptarà un paper estrictamentgarantint el procés electoral, que per primer cop en els més de seixanta anys de l'entitat, pot viure una batalla electoral.

