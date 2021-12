El 7% dels pacients en cures pal·liatives domiciliàries desitja avançar la mort

El 7% delsen curesa casa téd’avançar la seva. Així ho demostra unen l'àmbitdel grup de recercade l’Institut Universitari d’Investigació en), que ha enquestat 1.677 persones en aquesta situació, un 69% dels quals a causa del càncer.En una valoració inicial, 112 pacients van manifestar el seu desig d’avançar la mort. Aquesta xifra, que suposa l’esmentat 7%, es va mantenir estable durant la mostra. Segons la investigació, no hi influeixen ni l’, ni el, ni l’funcional o la tipologia de laSí que es va notar, però, menys desig d’anticipar la mort, en pacients que rebien l’de lai en aquells que presentaven deteriorament. El mateix va passar amb aquells que rebien atenció a domicili deEl major percentatge de persones amb voluntat d'r la mort es va detectar en els malalts en la(20%) i en persones amb(25%). Les majors causes eren el, així com la manca de sentit i de connexió. La por "al demà" i a morir, segons l'estudi, van ser un element protector.Hi han participat centres d'atenció primària de l', el Ripollès, el Garraf, el Bages, el Pla d'Urgell, el Baix Penedès, les Garrigues, l'Alt Camp i el Pla de l'Estany i el Pallars, així com a les ciutats de, Sabadell, Sant Cugat, Reus, Santa Coloma de Gramanet, Mataró, Badalona, i Tortosa, entre d'altres.

