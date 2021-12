Troben morta l'actriu Verónica Forqué

Va deixar Masterchef Celebrity "esgotada"

La popular actriu(Madrid, 1959) ha mort aquest dilluns a Madrid, amb 66 anys. El seu cos sense vida ha estat trobat pels serveis d'emergència al seu domicili, però no han pogut fer res per salvar-la. Segons l'agència Efe, que cita fonts de la investigació, la intèrpret s'hauria suïcidat.Rostre conegut del cinema espanyol, la seva carrera va despuntar amb la seva aparició en pel·lícules de Pedro Almodóvar, com ara(1984). També va participar en films de Fernando Trueba com ara Sé infiel y no mires con quién i El año de las luces, pel·lícula per la qual va obtenir uncom a actriu secundària.Als anys noranta va començar la seva col·laboració amb Manuel Gómez Pereira en les comèdiescol·laboració que es va repetir el 2005 amb Reines.Amb Fernando Colomo va fer dues comèdies d'èxit, Bajarse al moro i La vida alegre, per la qual va obtenir el seu primer Goya com a actriu protagonista el 1988. Aquell mateix any va guanyar un segon Goya com a actriu de repartiment per Moros y cristianos, de Luis García Berlanga.Forqué va ser la primera intèrpret femenina a guanyaren la mateixa cerimònia, fet que no es repetiria fins a 29 anys després. No seria el primer, ja que el 1993 va obtenir un altre Goya pel seu paper protagonista en, d'Almodóvar.​En televisió va participar encom Ramón y Cajal (1982), El jardín de Venus (1983), Platos rotos (1988), Eva y Adán, agencia matrimonial (1990-1991) i Pepa y Pepe (1995). Entre 2014 i 2015 va participar en la vuitena temporada de La que se avecina.La intèrpret va participar en les últimes edicions del concurs, però va abandonar la darrera edició per problemes de depressió, dels quals havia parlat en el programa., va comentar. "Em sap greu no poder estar a l'altura, però és que no puc, el cos no pot, no puc amb la meva ànima. Tornaré quan estigui bona", va dir en la novena gala del programa, quan va anunciar que agafava una excedència del concurs.En l'àmbit personal, es va casar amb el director de cinema Manuel Iborra, de qui es va separar en 2014, i tenien una filla en comú.

