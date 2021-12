Escàndol al sorteig de la Champions: s'ha de repetir per un embolic amb les boles

El error en el sorteo al sacar la bola del rival del Villarreal. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yQEkliuFKz — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 13, 2021

El sorteig de les eliminatòries de lasempre és una font de polèmiques per les sospites dels aficionats, però aquesta temporada ha anat més enllà i s'ha hagut de repetir a les 15 hores.L'Atlètic de Madrid era un dels afectats per l'embolic majúscul protagonitzat per l'organisme europeu de futbol. I és que, en el bombo dels seus possibles rivals,D'aquesta manera, no li podia tocar el club anglès. Provisionalment, li havia tocat elL'altre cas de controvèrsia ha estat el delDesprés de disputar la fase de grups contra el United, li han posat al bombo i li ha tocat. En veure l'error, han tret la següent bola, que era la delLa repetició del sorteig ha implicat nous rivals per a tothom. Així, elque s'havia d'enfrontar al, tindrà finalment un rival molt més complicat, contra el PSG, i que implicarà el retorn de Messi i Ramos al Santiago Bernabéu. La repetició no ha afectta el sorteig de l'Europa League, que ha emparellat el

