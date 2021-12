Salut no amplia les restriccions però avisa: «No sabem quant podrem aguantar»

Altres notícies que et poden interessar

. Ho ha confessat la directora del CatSalut,. La situació creixent de la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19 a les portes de Nadal preocupa les autoritats sanitàries i el Departament deLa secretària de Salut Pública,, ha anunciat aquest matí en roda de premsa que, tot i que les dades són més baixes que en la mateixa època que l'any passat, "". Per ara, elsd'ingressos (4%/cas) i pacients crítics (0,73/cas) són "", però igualment es. Majoritàriament, els ingressos són de gent gran i és en aquest sentit que Salut considera prioritari que el grup de població entre(per ara només ho han fet poc més d'un 30%).Donat el context actual,per controlar la pandèmia. Així, es canvien alguns punts del protocol, com ara el seguiment de contactes per trucada, que passarà a fer-se només el primer i l'últim dia de les quarantenes, així com extreure elsEls centres sanitaris també marcaran circuits que permetin protegir el conjunt de l'assistència. Per tant, es diferenciaran els pacients amb diagnòstic per malalties respiratòries, es farà un triatge estandarditzat dels pacients, es recomana evitar sessions, congressos i reunions presencials, com ja s'ha fet en la societat general. Pel que fa a les residències, no canvia el protocol per als visitants, però sí que els treballadors es faran auto test PCR.L'arribada de latambé ha fet alterar els protocols establerts per Salut. La doctora Carmen Cabezas ha anunciat que, per ara, hi haconfirmats a Catalunya, set dels quals són viatgers directes des dels països sud-africans i els altres dos contactes directes. Així, tal com ha afirmat la secretària de Salut Pública, per ara "".Pel que fa a las'inicia aquest dimecres i des d'aquest dilluns a les 14 hores ja és possible demanar cita. Cabezas ha anunciat que l'efectivitat d'aquesta vacuna és del 90,7% i que, un cop vacunats,, tal com passa amb els adults.​​

