Les llars d'infants privades lamenten la «discriminació» i insisteixen en el P2 gratuït per a tots

Diverses entitats desi s'aproven els pressupostos. Som Educació de Base, l'Associació Catalana de Llars d'Infants, la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya i l'Associació de Llars d'Infants de Catalunyaen un manifest haver estatAsseguren que els han deixat al marge del desplegament de les polítiques educatives i formatives d'aquesta legislatura. Consideren que el Govern ha pres el camí dede llars d'infants i tornen a reclamar laels infants.Asseguren que del contrari, l'elecció real del centre per part de les famílies desapareixerà. També recriminen que hi ha escoles bressol municipals gestionades per empreses privades i es pregunten si aquestes rebran també la gratuïtat del P2. Si és així, consideren que s'estarà beneficiant aquestes empreses i generant un greuge comparatiu "molt injust".Les organitzacions afirmen també que la mesura contribuirà fer insostenible les petites i mitjanes empreses privades dirigides per dones emprenedores que, bàsicament, contracten dones. Alerten quei posa en dubte que la mesura vagi en la línia d'un govern d'esquerres que assegura apostar per la igualtat "i que es fa dir feminista".D'altra banda, diuen que Educació ha demostrat històricament un gran desconeixement sobre el cicle de 0-3 i lamenten que. Les llars d'infants privades reclamen que són centres escolars reglats i que formen part de la xarxa d'escoles de Catalunya.Per últim, defensen laja que recorden que en molts municipis l'oferta municipal i pública no pot absorbir la demanda. En aquest sentit, asseguren que l'oferta privada pot cobrir-la i que crear noves places públiques comportaria un malbaratament de recursos. En cas que s'optés per introduir el 0-3 en escoles públiques de primària, alerten que s'estaria trencant el cicle 0-3 sense tenir en compte ni premisses pedagògiques ni les necessitats d'infants i famílies.

