El Barça s'enfrontarà al Nàpols a l'Europa League

Elja coneix el primer rival en el seu camí per l': serà el. Com a tercer de grup a la Champions, el rival dels de Xavi havia de ser un dels segons classificats dels grups de l'Europa League, i serà un dels més complicats.La derrota per 3-0 al camp delva certificar l'eliminació dels blaugrana en la primera fase de la Champions, cosa que no passava des de la temporada 2001/02. L'arribada de Xavi va ser insuficient per evitar l'enfonsament en un grup assequible. Els mals resultats contra el Benfica (3-0 i 0-0) van ser determinants.A partir d'ara els culers hauran de reservar-se els dijous al vespre per veure el seu equip. L'última participació del Barça a l'Europa League va ser el, quan encara s'anomenava. Aleshores, amb Frank Rijkaard a la banqueta -i també Joan Laporta a la llotja- va ser eliminat pel Celtic de Glasgow.Curiosament, a la, el rival delserà el, botxí dels blaugrana a la fase de grups. L'altre equip del grup del Barça, el Bayern, disputarà els vuitens de final contra l'Atlètic de Madrid. El Manchester City de Guardiola jugarà contra el Vila-real i un altre dels plats forts de les eliminatòries serà el Manchester United-PSG que oferirà un nou duel Messi-Cristiano.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor