Poca incidència de la crescuda de l'Ebre al seu tram final mentre Navarra viu greus inundacions

Les pluges dels últims dies,, la Rioja i Navarra, han superat registres històrics i ha provocat, on l’Ebre va assolir aquest diumenge un cabal de 2.700 metres cúbics per segon.Mentre això passa a la part alta de la conca, al tram final de l’Ebre la situació és ben diferent,Així, el cabal de l’Ebre en el seu tram baix és de. Segons les previsions de cabal de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre s’arribarà a un màxim de 1.459 metres cúbics a Ascó en les properes hores, mentre que Tortosa es mantindrà en els 1.412 metres cúbics per segons i anirà baixant gradualment.Com a mesura de prevenció,. Una mica més amunt,aquests dies a causa de l’increment de cabal.En aquests moments els embassaments de la part final de l’Ebre,i això permet reduir la crescuda del riu en el seu tram final. Tant és així que a, per exemple, no s’ha previst, de moment, cap mesura de prevenció.

