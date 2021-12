Junts manté la pressió sobre Cambray: «Educació ha de blindar els directors»

El departament d'ha dede les escoles catalanes per protegir la immersió lingüística davant dels "atacs judicials" contra el català. Aquesta és la recepta que ha posat damunt la taula, portaveu de Junts, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva d'aquest dilluns, monopolitzada pel cas de. Un cas que ha servit per exposar fins a quin punt la decisió judicial sobre el 25% de castellà a les aules amenaça el model imperant en les últimes dècades a Catalunya . La pressió sobre el conseller d'Educació,(ERC), també passa per assenyalar la possibilitat que el departament assumeixi la direcció del centre de Canet, com ha indicat Artadi i com prèviament ha plantejat la presidenta del Parlament,La portaveu de Junts, en tot cas, ha indicat que aquesta "intervenció" d'Educació al centre del municipi maresmenc ha de ser per "protegir" els centres i també els seus directius, a l'estil del que va dur a terme el departament a Barcelona en vigílies de l'1-O. Al costat de mesures com aquesta, Artadi ha reclamat "complir" el marc normatiu existent -començant per la llei d'educació de Catalunya, aprovada durant el segon tripartit- i explorar alternatives al Parlament per millorar la situació del català. La qüestió de la immersió ha tornat a fer topar els socis de Govern: la intervenció de Cambray, reclamada per Junts, no ha convençut ERC, que crida a aparcar "solucions màgiques" Artadi s'ha mostrat contrariada, a banda, pel fet que el PSC no estigui alineant-se a favor de la immersió, model del qual en va ser impulsor a través de figures com. "On és?", s'ha preguntat la portaveu de Junts, en referència a la figura del ministre de, que no ha sortit públicament a parlar sobre la qüestió. Altres membres del govern espanyol han demanat a la Generalitat que "protegeixi" la família del menor que va demanar aplicar el 25% de castellà a P5 a l'escola de Canet de Mar. El PP ha posat en circulació el concepte d'apartheid per referir-se a la situació del castellà a les aules catalanes, i ha arribat a comparar el cas amb elEl PSC no formarà part de la manifestació que hi ha convocada aquest dissabte per part del col·lectiu, que tindrà el suport explícit del sobiranisme. "Hi ha una ofensiva judicial contra Catalunya", ha ressaltat Artadi, que ha denunciat la "imposició" del castellà a la qual aspiren els "jutges espanyols". També ha ressaltat que promouran iniciatives alper blindar la immersió després que l'última llei d'educació aprovada -també amb els vots d'ERC, que va fer costat al projecte d'Isabel Celaá malgrat els avisos efectuats tant per Junts com pel- no hagi servit per frenar l'ampliació de les hores de castellà als centres catalans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor