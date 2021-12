On i quan estan oberts els nous punts mòbils de vacunació

Altres notícies que et poden interessar

Aquest dilluns han entrat en funcionament dos nous punts de vacunació facilitats per Seat per administrar la, i aquesta setmana també hi haurà dos camions de vacunació. Cala través de la web vacunacovid.gencat.cat . Salut està cridant les persones de 60 i 69 anys perquè demanin cita per a la tercera dosi, en ple repunt de contagis.El primer dels camions està instal·lat a la zona de, i el segon s’ubicarà a la zona metropolitana nord per vacunar veïns de Badalona dimarts i dimecres. L’és de 9.00 a 20.00 i està previst que s’administrin unes 8.000 dosis diàries.Els punts de vacunació de Seat estan ubicats a la Casa Seat (Diagonal amb Jardinets de Gràcia) i en un centre mèdic annex a les instal·lacions de la companyia a Martorell.També hi ha un punt de vacunació a la, a Montjuïc, que està obert els dimarts (de 9.00 a 12.00), els dijous (de 15.00 a 18.00) i els diumenges (de 9.00 a 12.00). Tot i que en principi és un punt de vacunació, Salut ha aconsellat a la ciutadania que la demani per tal de no saturar el recinte ni esgotar les dosis disponibles del dia (750) abans d’atendre tothom.​​

