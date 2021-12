Cop de porta de l'empresa que havia de substituir Nissan a Barcelona

El fabricant xinèsabandona les negociacions per ocupar la planta de Nissan a la Zona Franca, que tanca en pocs dies i dona feina a prop de 2.500 treballadors. La companyia que havia de substituirha comunicat que hi renuncia.La marca fa setmanes que va expressar que havia perdut interès en el projecte, fet que va provocar una contraoferta per part de les administracions, que finalment no ha donat fruits. Els motius que van donar els xinesos en aquell moment eren queperquè volien fabricar el doble de cotxes del que havien proposat en un inici -300.000 models-, cosa que demanaria més inversió. Finalment, GWM ha acabat comunicant definitivament que es retira el projecte de Nissan, ja que la planta no encaixa amb els seus plans d’expansió."Volen construir una nova fàbrica, més gran que la de Nissan i adaptada al 100% a les seves necessitats", apunten segons fonts del Departament de Treball. La conselleria que dirigeixha recordat que la de GWM no és únicament l’única opció sobre la taula, i ha promès que treballa "sense descans per assegurar que el procés de reindustrialització de Nissan acabi bé, pels milers de treballadors afectats i pel teixit industrial del país".Ara la taula de reindustrialització de Nissan haurà de decidir qui ocuparà la planta de la Zona Franca i les altres dues que tenia l'automobilística a Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.L'opció alternativa per Zona Franca passaria pelliderat pels catalans QEV Technologies, que volen instal·lar-hi un consorci d'una desena d'empreses relacionades amb la mobilitat zero emissions, entre les quals les sueques Volta o Inzile. La mesa, però, no contempla d'inici atorgar tot l'espai de la planta de Zona Franca al hub. El projecte inicial del consorci implicava quedar-se amb totes les instal·lacions i invertir uns 1.000 milions d'euros.Així doncs, es planteja dividir l'espai perquè l'aprofitin altres empreses que aposten per donar un ús logístic als terrenys de la Zona Franca com la socimi Merlín Properties, que s'ha unit amb el Port; la immobiliària Goodman, la consultora i gestora JLL o laAlguns dels candidats han fet públic els seus projectes, mentre que d'altres han preferit no publicitar-los. Per exemple, lava anunciar que apostava per invertir 550 milions en la reconversió dels terrenys per acollir activitat logística i industrial, generant 3.200 feines.Goodman també s'ha postulat per ocupar la planta de Montcada i Reixac, que Nissan també deixarà buida al desembre, amb una "solució global que integri la indústria amb la logística de distribució urbana". La mesa, però, té oberta una negociació prioritària amb elper ocupar aquest espai.Pel que fa ai alva transcendir que el projecte tenia la intenció de crear 4.000 llocs de feina amb un desenvolupament de naus logístiques i industrials al servei portuari, a més d'un Data Center Hiperescala, amb una inversió total de 810 milions d'euros.Fonts coneixedores de la negociació confirmen que continua descartada la proposta del govern espanyol d'optar per un projecte d'indústria militar per al manteniment de vehicles blindats per part de la companyia Tess Defence. Durant l'última setmana, veus dels sindicats com el secretari general de CCOO a Catalunya,, han demanat que es reconsiderés aquesta alternativa industrial.

