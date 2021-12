Sánchez clourà el congrés del PSC per rellançar Illa com a «alternativa» de govern

Governar Catalunya. Som-hi. Aquest és el lema sota el qual el PSC celebrarà el seuel pròxim cap de setmana. El conclave ha de servir per oficialitzar el relleu deperal capdavant del partit i comptarà amb una cloenda a càrrec del president del govern espanyol,, que veu en la figura de l'exministre una peça electoral clau per revalidar la Moncloa a les pròximes eleccions generals.De fet, segons ha explicat la presidenta del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,, l'objectiu dels socialistes ésde govern que sigui capaç d'acabar "amb la dinàmica de blocs i de divisió" que consideren que s'ha instaurat a Catalunya arran dela. Marín ha subratllat la victòria d'Illa a les eleccions del passat 14 de febrer, fet que considera un triomf "del".El darrer conclave va ser fa dos anys, motiu pel qual no es preveu una modificació del full de ruta fixat aleshores i que ja va fixar com a principal objectiu llaurar el camí per. Aleshores, però, sota el lideratge d'Iceta, ara centrat en la seva tasca com a ministre de Cultura. Illa assumirà la primera secretaria aquest dissabte al vespre un any després que, de forma precipitada, deixés el ministeri de Sanitat en plena pandèmia per substituir Iceta com a candidat a les eleccions catalanes.Illa també haurà d'anunciaramb ell aquesta nova etapa. De fet, una de les incògnites és si Marín continuarà com a presidenta del PSC i si la causa oberta pelen la qual està investigada afectarà o no a la seva trajectòria com a una de les dirigents rellevants de la direcció socialista. "Sempre he estat", ha dit Marín, que ha recordat que tant Illa com Iceta han confiat fins ara en ella. En tot cas, ha dit, la decisió final serà del nou primer secretari.Altres qüestions que hauran de resoldre els socialistes és quin paper jugaràa la direcció del PSC després que hagi assumit el de portaveu al Parlament i qui es farà càrrec de la secretaria d'organització -fins ara en mans d'Illa-, clau de cara a les

