«Caos i descontrol» al mòdul de la presó de Lledoners confinat per Covid

Altres notícies que et poden interessar

Els funcionaris delvan estar "a punt de perdre el control del mòdul" divendres passat al mòdul 5 on es troben els interns aïllats per, segons ha informat la secció sindical dea la presó de Sant Joan de Vilatorrada.Segons ha denunciat el sindicat, els interns van, van ferinformant de suposats suïcidis que van mobilitzar el SEM, van llençarper les finestres, van viure's episodis d', i van tirar, entre altres fets, que van suposar "moments de" al mòdul, malgrat que els interns eren tancats a les seves cel·les.A més, segons explica CCOO, l'va deixar a mig fer el repartiment de medicaments "perquè la seva jornada laboral havia acabat" i van ser els propis funcionaris els que van haver de subministrat la medicació als interns que faltaven.Finalment, al vespre, al mòdul 6 es va produir unaentre els interns "que no va anar a més gràcies als funcionaris i a la policia que es trobava allà".El sindicat culpa lade la presó d'aquests incidents "fruit de l'erràtica gestió d'inacció continuada". CCOO insisteix en la necessitat de substituir l'actual directora i el gerent del centre a qui fa directament responsables de la situació. En aquest sentit, ha cursat una queixa al​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor