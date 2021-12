Les recomanacions d'Oriol Mitjà: com s'han de fer els sopars de Nadal?

- Entorns tancats i amb poca ventilació. Si la duració de contactes és de més de 60 minuts i hi ha moltes taules, el risc de contagi s'incrementa per 30.



- Entorns sorollosos. La gent ha de parlar en veu més alta de l'habitual i han de tenir un contacte proper per poder sentir l'altre: el risc de transmissió augmenta entre 3 i 10 vegades.



- Moltes persones i barreja de bombolles. S'incrementa el risc de transmissió que, a més, es converteix en transmissió creuada entre grups i augmenta la dificultat per localitzar contactes en cas que es produís un brot.



- Molt important! "L'edat dels convidats és fonamental", avisa l'epidemiòleg. Les persones amb risc de patir Covid-19 greu o la gent gran, amb menys immunitat, no haurien d'anar a grans sales on es barregen amb més gent durant hores.



- Un avís per als restaurants: s'han de limitar els aforaments, s'han de ventilar els espais, s'hauria d'evitar la música forta, així com les zones de ball.

Tot apuntava que lesd'enguany havien de ser normals o, si més no, el més semblant possible a les d'abans de la pandèmia. L'arribada de la, l', l'i, en definitiva, lahan trencat tots els esquemes.El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, els epidemiòlegs de referència del país, com el Dr. Trilla o la Dra. Campins, i les autoritats sanitàries ja han alçat la veu perdavant la situació actual. Una responsabilitat que implica, siguin d'empresa o d'amics;, una de les capes protectores més importants, od'aquella part de població que encara no ha rebut cap dosi.". L'epidemiòleg Oriol Mitjà s'ha tornat a pronunciar al seu compte de Twitter davant la polèmica generada aquests dies per les cancel·lacions dels sopars i trobades de Nadal. Mitjà, doncs, explica que aquest anyPer què? L'epidemiòleg dona dades i explica quin és elen cada situació perquè la gent comprengui elque comporta fer grans trobades. També faespecífiques per a alguns dels sectors implicats en les setmanes de Nadal.​​

