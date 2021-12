La família de Canet que va demanar més castellà a l'escola acusa el Govern d'«atiar» l'odi

La família de l’escolar de P5 del centreque va reclamarha acusat eld'"atiar" sentiments d'odi entre la població. En una carta difosa per l'Assemblea per una Escola Bilingüe, ladiu que l'únic que ha fet és demanar el compliment de la llei.El text acusa elde mentir quan afirma que elés legal. Els firmants consideren que, arran de la darrera decisió del, els'hauria d'aplicar a totes les aules. També lamenten haver patit intimidació i-arran de missatges a xarxes socials i la manifestació de divendres passat a prop del centre educatiu . Sobre les amenaces descrites per la família, la Fiscalia ja ha obert una investigació per determinar si hi ha indicis de delicte La família assegura que va rebre la notificació de ladel seu cas concret l'octubre passat i "no la va recórrer". L'expedient s'ha solapat amb la resolució del Suprem sobre la immersió, fet que ha donat notorietat el cas. Per això, els pares de l'alumne es pregunten per què s'ha donat visibilitat ara a les protestes. "Es vol escalfar l'ambient?", es pregunta la família. Aquest cap de setmana que ve Som Escola ha convocat una manifestació en defensa del model d'immersió La missiva dels pares agraeix la tasca de la tutora del seu fill i el suport d'altres famílies de l'escola, tot i que els reclamen que no els mostrin aquest suport només en privat sinó també en públic. "Sentir l', la, les amenaces, l'assenyalament en la pròpia pell és molt dur. Hem tingut ganes de plorar moltes vegades", relaten.En el text fet públic, la família de l'alumne assegura haver arribat a la conclusió que els pares que defensenhan de ser valents i reclamar un sistema bilingüe a les aules.

