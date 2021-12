​Òmnium reconeix Ai Weiwei amb el Premi Joan Baptista Cendrós de la Nit de Santa Llúcia

El dissident xinès Ai Weiwei, a les portes de la presó de Lledoners. Foto: Òmnium Cultural

ha guanyat l'edició d'enguany del. L'entitat ha premiat el creador pequinès "pel seu compromís a l'hora de denunciar la repressió a Catalunya contra el moviment sobiranista i l'empresonament i exili dels líders socials i polítics", ha explicat en un comunicat. També li reconeix la denúncia de violacions dels drets humans arreu del món, també a la Xina.El jurat, format per, ha decidit el premiat per unanimitat. L'entrega del guardó es farà dimarts a la nit al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).El president de l'entitat,, ha assegurat que Ai "és un clar exemple que ni la repressió, ni la presó, ni l'exili poden ser un límit en la defensa dels drets i les llibertats". L'artista va visitar el dirigent d'Òmnium quan estava empresonat a Lledoners i Cuixart recorda la trobada com "una alenada d'esperança i un altaveu internacional de la repressió de l'Estat"."Aquest premi és un reconeixement a una vida de treball i compromís amb elsels valors de l'art i la llibertat d'expressió, i, en particular, al seu suport a la causa per la llibertat de Catalunya", ha afegit.

