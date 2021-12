, mite del gènere demexicà, ha mort aquest diumenge als 81 anys en una clínica privada de la ciutat de Guadalajara. "No deixaré de cantar fins que no deixeu d'aplaudir", va ser el seu lema.Fernández estava hospitalitzat des del passat mes d'agost després de caure accidentalment al seu ranxo, fet que li va provocar uni al juliol també va ser hospitalitzat per una infecció a les vies urinàries, segons informa la premsa mexicana.Vicente Fernández està considerat com un dels màxims exponents de la música folklòrica mexicana mundial, amb unesEn la seva carrera ha obtinguti té un estel al Passeig de la Fama de Hollywood. A més ha venut més de 50 milions de discos.

