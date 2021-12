no em podeu dir que per com parla l’abde no us recorda al denver de la casa de papel pic.twitter.com/pcU8CoIjcU — Pol Batalla⚡️ (@pol_batalla) December 12, 2021

El jove futbolista del Barça,, ha estat noticia aquest diumenge pel seu bon partit al Sadar, per haver marcat el segon gol de l'equip i per les sevesen una entrevista després del matx. El davanter blaugrana s'ha mostrat sense filtres, amb una naturalitat desacomplexada a l'hora de respondre les preguntes del periodista.El jove no ha sabut què respondre quan se li ha preguntat sobrei la seva influència en aquests primers partits al. Després de pensar, el futbolista ha deixat anar un: "Aquí m'has enxampat!" que ha descol·locat propis i estranys. Pel que sembla, respon com juga, sense por i amb personalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor