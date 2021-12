INCIDENT LAPORTA



El president del Barça ha marxat molt enfadat del Sadar i ha rebut alguna escridassada abans de pujar al vehicle per marxar. Així ha reaccionat.

(📹@Eliaplanchart) pic.twitter.com/u62U5103Ws — LaTdT (@LaTdT) December 12, 2021

Renecs i respostes a aficionats aquest diumenge al vespre per part del president del. A la sortida de l'estadi del, a, després de l'empat dels blaugrana contra Osasuna , Laporta s'esperava envoltat d'agents de seguretat.Ha estat allà quan ha rebut crítiques però també felicitacions d'alguns aficionats. En vídeo enregistrat per Catalunya Ràdio, es pot veure com LaportaLa situació del club barceloní no és la millor ara per ara. Vuitè a la classificació i a cinc punts de les places que donen accés a Champions, l'equip culé ha vist aquesta setmana com també ha perdut la possibilitat de disputar enguany la màxima competició europea, en caure eliminat a mans del Bayern.Amb un Xavi Hernàndez com a entrenador encara fent-se càrrec d'un context heretat, Joan Laporta espera fer canvis en aquest mandat que contribueixin a la millora de la imatge del club. Si no ho fa, els crits cada cop seran més intensos.

