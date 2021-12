💥 És aquest el final més espectacular de la història de la Fórmula 1?



Final trepidant delha acollit aquest cap de setmana la competició automobilística, que ha acabat coronant acom el, per damunt de Hamilton.s'ha imposat a l'equip de, que en els últims anys havia dominat el campionat.ha trencat la ratxa guanyadora després de set títols durant tretze anys. Gràcies a una aturada per renovar pneumàtics, Verstappen ha aconseguit guanyar la seva desena cursa aquest 2021. L'holandès ha retornat la glòria a Red Bull, que no veia la llum des de l'època de, ara fa gairebé una dècada.A banda de Verstappen i Hamilton, la classificació s'ha completat amb Carlos Sainz com a tercer, Charles Leclerc com a quart i en un modest vuitè lloc l'asturiàAmb 24 anys, la seva victòria li nega a Hamilton (36) el vuitè triomf, aquell que l'hauria situat en un pla únic, per sobre de l'històric Michael Schumacher. "Això és brutal. Mires enrere i te'n recordes de tots els quilòmetres que has fet a la teva vida, en tots els amics que m'han ajudat i que han pogut venir a animar-me aquí. Que es resolgui així és increïble”, va resumir el nou campió.

