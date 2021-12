Ultracatòlics demanen la dimissió de l'alcalde de Granada per uns llums de Nadal «satànics»

La ciutat deviu des de fa escassos dies una forta polèmica arran de la. Un grup d'de la ciutat andalusa es van concentrar ahir davant l'ajuntament per protestar contra uns llums queTot plegat. Mentre uns atacaven la violència de gènere amb pancartes, els altres duien crucifixos i altres pancartes reclamant la dimissió delL'oposició local del PP ja ha sortit a lamentar la utilització d'uns símbols que han coincidit a titllar de "satànics"., però no hi ha hagut la mateixa polèmica.Amb crits com ara "fora el satanisme" i també dedicats a l', a qui acusen de no haver fet res per aturar aquests llums, els manifestants ultracatòlics van intentar pressionar el consistori, per ara sense resultat. Com a tot arreu, els llums nadalencs es van començar a encendre a principis d'aquest mes i han hagut de passar gairebé dues setmanes perquè sorgeixi ara aquesta polèmica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor