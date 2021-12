Dosde 15 anys de l’Instituthan agredit un company després que anunciessin a lessocials que li clavarien una. El fets han passat aquest dijous al matí quan els adolescents han esperat la víctima al sortir d'una classe i li han propinat cops a la cara i el cos amb un puny americà. El motiu, una baralla tres dies abans.Explica el diari Segre que la direcció del centre ha obert unentre les famílies dels nois per resoldre aquest. Des de l'institut s'assegura que es tracta d'un episodi puntual. El jove ha patit contusions i una lesió al genoll i ha estat tractat per sanitaris del CAP de la localitat.Elshan enviat un informe aldedesprés de comprovar que les ferides havien estat provocades per un atac. La família de la víctima no ha posat denúncia perquè prefereix resoldre la qüestió sense la intervenció de la policia.

