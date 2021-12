Desapareix el prospecte de paper dels medicaments

A principis d'any hi haurà una novetat a les: els medicaments que adquireixin els usuaris aniran. Es tracta d'unaposarà en marxa substituint aquesta informació per un. En cas que no s'hi pugui accedir per motius de, el centre farmacèutic de referència podrà expedir el prospecte.Les motivacions principals del canvi són d'una banda l'estalvi energètic i de recursos per al medi ambient, així com la facilitat per actualitzar la informació amb elsLa mesura per ara només s'aplicarà ad'una vintena de laboratoris.L'estat espanyol no és el primer a fer-ho: l'Agència Europea ja fa temps que està promovent aquest canvi de mentalitat, que alhora agilitza la sortida de nous fàrmacs per la inexistència d'un procés de validació dels documents que inclou cada paquet.

