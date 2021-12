Trompada d'una empresa de «fitness» amb la seva aparició a la seqüela de «Sexe a Nova York»

And just like that s'ha estrenat aquesta setmana a la plataformaarreu del món. La seqüela de la mítica sèrie(Sex and the city, en l'original en anglès) ens porta a un escenari anys després del final de les sis temporades (1998-2004) i les dues pel·lícules (2008 i 2010).Aquesta seqüela ha estat objecte de diferents polèmiques, especialment a l'entorn de la relació entre l'actriu protagonista,(Carrie Bradshaw, a la sèrie), i(Samantha Jones, a la sèrie). Sexe a Nova York tracta de les aventures amoroses i sexuals de quatre dones i, malgrat ser això el que defineix aquesta sèrie d'HBO, no ha estat possible que en la seqüela hi siguin totes quatre juntes: Kim Cattrall n'ha quedat fora i alguns fins i tot s'han queixat de com han tractat en aquesta nova temporada el personatge de Samantha Jones.Però més enllà d'aquesta primera polèmica, que ha estat àmpliament comentada pels aficionats a les xarxes socials, n'hi ha una altra que té fins i tot. Si no has vist el primer episodi de la seqüela i tens intenció de fer-ho, et recomanem que paris de llegir ara mateix, ja que el que ve a continuació et podria espatllar la sorpresa.Arran de la pandèmia, un dels productes que més demanda va tenir al 2020 i el 2021 van ser les màquines per fer esport a casa. Concretament, alsva veure com la cultura del fitness a casa va beneficiar-los i la facturació va anar pujant. Des del passat dijous, però, segons apunten diferents mitjans nord-americans,El motiu: que un dels personatges principals de la sèrie And just like that,(encarnat per l'actor), mor poc després de fer servir una de les seves bicicletes estàtiques, a causa d'un. A la sèrie s'explica que Bigi que el seu metge li havia autoritzat l'per tal de mantenir-se actiu, així que d'alguna manera es deslliga la motivació de la mort -ficcionada- de l'ús del programa d'exercici, que sol durar uns 45 minuts.Ara bé, el product placement -una estratègia publicitària que utilitzen les empreses per anunciar-se a productes audiovisuals d'entreteniment sense que sigui percebuda com a tal- no els ha sortit gens bé. Les accions han anat baixant progressivament i s'espera que ho continuïn fent la setmana vinent.Fins i tot. Segons un comunicat, havien autoritzat la seva aparició a la sèrie, peròen què succeiria. A la sèrie apareix un diàleg entreen què el primer explica que està molt enganxat a la seva instructora virtual, de nomi, segons diu, ""., l'actriu que hi ha darrere d'Allegra, fins i tot ha fet broma de la situació a les seves xarxes socials personals. Però Peloton ha incidit en què el ritme de vida del personatge -bevia, fumava i tenia una dolència cardíaca- és el motiu de la seva mort, i no l'exercici amb el seu producte.Segons els analistes, amb el relaxament de les restriccions per la pandèmia, a causa de la vacunació massiva,. Per això alguns descarten fins i tot que hi tingui res a veure. De fet, ja fa mesos que les seves cotitzacions en borsa van a la baixa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor