Dos catalans aconsegueixen fer virals els seus treballs publicitaris arreu del món

Si les grans ciutats tenen una sobresaturació d'anuncis publicitaris, una empresa catalana ha trobat la manera de generar nous impactes en els vianants. Es tracta de, una companyia que ha estat la responsable de diversosde persones que s'han trobat amb uns anuncis que sembla que sobresurtin del seu espai.Són vídeos ambamb animals o altres elements que no estem acostumats a veure amb aquestes mides. En alguns casos, fins i tot han provocat ensurts.Per ara, s'han pogut veure en ciutats comels ha contractat per promocionar-se ni més ni menys que a Times Square. Allà, una pantalla sembla mostrar com uns grans anells cauen d'una escala i poden arribar al carrer.Els membres de BCN Visuals,, han parlat amb Rac1, i han explicat que la motivació de tot plegat és atraure les mirades dels mil·lenials. Així, mitjançant la tècnica de l', que s'utilitza també en els dibuixos amb guixos al carrer, tot plegat barrejat amb efectes cinematogràfics, aconsegueixen captar tota l'atenció.La prova dels efectes es fa amb ulleres de realitat virtual i més tard adeqüen el producte a la mida que els demana l'anunciant. L'empresa va néixer arran de la pandèmia, un moment delicat pel que fa a la publicitat ja que en els confinaments hi havia poca gent als carrers. La seva primera feina va ser per a, que volia una proposta impactant. També han treballat amb

