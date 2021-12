El municipi del Vallès Occidentalté tres carrers que marquen els seus límits. L', un vial urbà que dibuixa el litoral mediterrani, des del cap de Creus fins a l'estret de Gibraltar; l', que simula la cornissa cantàbrica i la frontera amb França, i l', que representa la frontera amb Portugal.Aquests tres carrers dibuixen eli, per dins, més carrers amb nom deque el travessen. Badia del Vallès, emancipat de Barberà, Cerdanyola i Sabadell el 1994, és el petit municipi vallesà amb aquesta forma tan fàcilment identificable.Té gairebéi està ple deplanificats pel Ministeri de la Vivenda durant la dècada dels 60. Es volia donar habitatge per als immigrants que provenien de la resta de l'estat espanyol atrets per l'esclat de la construcció. El 1975, Joan Carles de Borbó, aleshores príncep d'Espanya, vaaquest poblet sota el, fent honor al cognom de la família propietària de la superfície on es va construir la nova ciutat.El municipi, però, té més. Lespúbliques tenenregionals, com ara "la Jota", "la Sardana" o "las Seguidillas". I també la bandera: color groc en honor a Barberà del Vallès i color verd en honor a Cerdanyola, i a sobre unaque representa l'emigració dels primers habitants.

