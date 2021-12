Ja se superen els 1.000 ingressats per Covid als hospitals catalans

La pressió hospitalària augmenta i ja hi ha hospitals catalans que han hagut de desprogramar intervencions no urgents. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha notificat 37 nous ingressos hospitalaris, que situen el total a 1.013, una xifra que no es veia des del dia 1 de setembre, quan la cinquena onada començava a afluixar.





CONTAGIS 1.078.658 (+3.492) INGRESSATS 1.013 (+37) UCI 237 (+3) DEFUNCIONS 24.202 (=) Rt 1,22 (-0,06) REBROT EPG 478

(-24) VACUNACIÓ DOSI 1 6.109.553 (+3.448) DOSI 2 5.326.741 (+3.435) Actualització: 12/12/2021

Els pacientstambé augmenten: aquest diumenge se n'han declarat, que situen el total en, acostant-nos a les xifres de mitjans de setembre. Salut ha declaraten les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.078.658. En les últimes hores no s'ha notificat cap defunció per coronavirus.

En paral·lel, l'Rt baixa sis centèsimes, fins a 1,22, mentre que el risc de rebrot disminueix també 24 punts i és de 478. El 9,05% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 402,65 a 403,13, mentre que a 7 dies baixa de 225,27 a 214,74.

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.109.553 (+3.448) 86,5 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.995.749 (+2.545) 84,7% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 62.732 (-20.353) Actualització: 12/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.423.079 (+249) REBUIG A LA VACUNA 106.736 (+10) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.349.559 Dosis Moderna/Lonza: 1.848.734 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.403 Dosis Janssen: 348.329 Actualització: 06/12/2021

Pel que fa al, durant el cap de setmana es manté baix. Mentre 3.448 persones han rebut la primera dosi, 2.545 han completat la seva pauta de vacunació. Per ara, el 75,5% dels catalans estan vacunats en pauta completa.​​

