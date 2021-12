​Vídeo | Unes restriccions molt «bèsties»

Sorpresa entre els vianants i els conductors aquest dissabte a la tarda-nit al barri de Sant Pere de Ripoll.s’ha escapat i s’ha deixat caure pels carrers de la zona, on ha provocat problemes de trànsit.Laes va solucionar ràpidament i els animals ja tornen a ser a casa. Això no ha impedit, però, que el vídeo de les vaques despistades ja s’hagi fet viral i corri com la pólvora pels Whatsapps del Ripollès.

