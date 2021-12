Castells descarta repetir com a ministre

El ministre d'Universitats,, ha descartat repetir com a titular del Ministeri en el futur: "Segur que no". Ho ha dit en una entrevista amb el diari Ara en què ha assegurat que assumir aquest càrrec ha suposat "un gran esforç personal" i perdre la seva "llibertat"."Però em va semblar que després de tota una vida criticant la universitat espanyola em donaven l'oportunitat de canviar alguna cosa", ha argumentat. Castells és ministre a proposta d'Preguntat pela les aules, ha advertit que "fixar massa les quotes" pot "dificultar la solució social del problema". Per a Castells, "laha funcionat bé a tots els nivells", tot i que "s'ha polititzat fins a l'extrem". "Ara bé, les decisions dels tribunals s’han d’assumir", ha assenyalat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor