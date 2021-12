Si recibes una llamada como ésta 📞, haciéndose pasar por el servicio técnico de #Microsoft y te informan de un supuesto problema en tu equipo ➡ #NoPiques



Es una #estafa y solo quieren dinero 💸#SomosTuPolicía#EstamosPorTi pic.twitter.com/Eaa5fz3AM4 — Policía Nacional (@policia) December 11, 2021

Elstruquen a lai l'avisen d'un problema al seu ordinador, fent-se passar per membres del servei tècnic de, parlant en anglès i després en castellà. Es tracta d'una nova modalitat d'estafa detectada per laespanyola amb què elsintenten sostreureEn cas de rebre una trucada com la que la policia ha compartit a, es recomana penjar i no caure en cap xantatge o amenaça, com la que se sent a la nota de veu que es pot escoltar sota aquestes línies, en què els estafadors asseguren a la víctima que si penja la trucada "li bloquejaran per sempre l'ordinador".

