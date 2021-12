El motiu pel qual el velocímetre del cotxe no marca la velocitat real

El velocímetre del cotxe no marca la velocitat real del vehicle. A Europa, això es produeix per llei, ja que la Unió Europea obliga les marques, en un intent per reduir la sinistralitat, a mostrar una xifra més alta de la real, amb un error màxim 14 km/h per sobre dels 100 quilòmetres per hora i de 10 km/h en velocitats inferiors. No passa el mateix en països com els Estats Units o el Japó, on la desviació màxima és del 4%.



D'aquesta manera, quan conduïm per les nostres carreteres, quan el velocímetre de darrere el volant marca, per exemple, que circulem a 80 quilòmetres per hora, sabrem que estem conduint, com a molt lent, a 70 quilòmetres per hora. Si indica que ens movem a 120 quilòmetres per hora, estarem anant, com a mínim, a 104 quilòmetres per hora.

Aquesta situació, però, no significa que els conductors no puguin saber la velocitat real a la qual es desplacen. Existeixen diverses aplicacions indicadores com Google Maps o Waze, que marquen la velocitat, però també n'hi ha d'específiques que mostren informació amb molt més detall i precisió, com és el cas de SpeedView, o GPS Speedometer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor