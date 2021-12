Elinforma que aquest migdia s’ha registrat un sinistre viaria la, al punt quilomètric 11 a l’altura de(Alt Camp). Elshan rebut l’avís a un quart de dues de la tarda.Per causes que encara s’estan investigant, unas’ha accidentat en solitari i el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes ha resultat mort.Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A la via hi ha hagut un carril tallat fins a dos quarts de tres de la tarda.

