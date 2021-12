La canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona torna a trencar-se

Ladel(CAT) s'haeste dissabte al seu pas per, fet que ha obligat ad'aigua a unai ade la demarcació que hi estan consorciats. Segons ha informat el CAT en un comunicat, no s'han detectat danys materials importants, però es calcula que ladurarà. Per este motiu, han comunicat als consorciats la incidència perquè activen recursos propis, com ara dipòsits i pous, per seguir subministrant aigua a la població. L'alcalde de l'Ametlla de Mar,, ha explicat a l'ACN que durant 48 hores el seu municipi pot garantir el subministrament d'aigua.Operaris del CAT estan treballant en el punt del trencament, a l'Ametlla de Mar en un punt proper a l'autopista.Es dona la circumstància que alja hi va haver unprincipal del Consorci d'Aigües de Tarragona, en este cas a. Aquell trencament va provocar una baixada sobtada d'aigua que va arrossegar diversos vehicles estacionats, entre d'altres desperfectes. La inspecció va resoldre que les filtracions d'aigua salobre d'un rec van erosionar la infraestructura. Al novembre del 2021, el CAT va informar de l'inici d'una reparació de dos trams de la canonada, de sis metres cadascun, a l'Ampolla i l'Ametlla de Mar.En el cas del trencament d'este dissabte, s'ha produït en una zona allunyada del municipi. L'alcalde de l'Ametlla de Mar ha explicat que el trencament ha afectat dos finques per on passa la canonada i que s'està valorant la situació.Gaseni ha explicat que, en el cas del seu municipi, si la connexió a la xarxa d'abastiment del CAT es fa no més enllà de les 48 hores previstes, poden garantir l'abastiment d'aigua a la població amb els pous. Ara mateix, ha afegit, només tenen una "petita afectació" al polígon industrial.

