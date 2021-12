Un municipi de Ciudad Real felicita Nadal en català, euskera i gallec

Así felicita la navidad un pueblo en castilla, y no pasa nada. #Sorpresa pic.twitter.com/encznxbqnz — José (@josermafe) December 6, 2021

En ple debat lingüístic i amb la voluntat, des de Madrid, de situar el bilingüisme de les diverses nacionalitats històriques al centre de la polèmica, ha sorgit un poble, al bell mig de Castella-La Manxa, a la província de Ciudad Real que defuig d'aquesta discussió. I així ho demostra aprofitant els llums de Nadal per normalitzar la pluralitat lingüística de la Península.El municipi no forma part ni de Catalunya, ni de Galícia ni s'hi parla cap llengua regional, però compta amb cartells lumínics felicitant les festes en català, euskera i gallec. Es tracta de Valdepeñas, una ciutat de poc més de 30.000 habitants situada 58 quilòmetres al sud-est de la capital provincial, a prop del límit amb la província de Jaén.Aquesta decoració, tota una excepció a la Meseta, s'ha tornat en fenomen viral després que un usuari de Twitter, @josermafe, compartís en un fil aquesta i altres curiositats d'un poble on la dreta guanya a les eleccions generals i autonòmiques, però, en canvi, està governat per un alcalde del PSOE, homosexual, des de fa cinc legislatures. Es tracta de Jesús Martín Rodríguez, batlle del municipi des del 2003.A banda, l'usuari destaca que altres elements de decoració nadalenca, com són un arbre de Nadal i una bola gegants situades al centre de la ciutat estan fetes amb ampolles de plàstic reciclades. Tot això demostra que la tolerància lingüística i la consciència ecològica poden anar de la mà més amb les costums tradicional: l'usuari autor del fil assegura que a l'alcalde li agraden els toros i participa a les processions religioses.

