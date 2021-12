Colau, confinada per dos positius a la família

La pandèmia continua a l'alça

L'alcaldessa de Barcelona,, s'ha vist obligada a confinar-se després que dos membres de la seva família s'hagin contagiat de coronavirus. Segons ha informat la mateixa Colau a través d'Instagram, de les quatre persones que formen el seu nucli familiar, dues han donat positiu i dues, entre les quals ella, negatiu. "Els dos positius tenen, ara per ara, símptomes lleus", ha explicat. Per això, l'alcaldessa ha suspès l'agenda pública i treballarà des de casa."M'han recomanat que prudencialment em quedi a casa a l'espera de fer test PCR a mitjans de la setmana vinent que confirmi el negatiu", ha detallat. També ha volgut traslladar un missatge d'ànims a les famílies que es troben en una situació similar i, especialment, a qui tingui símptomes greus de la malaltia.Els ingressos hospitalaris no deixen d'augmentar dia rere dia. En les últimes 24 hores, Salut n'ha notificat 37, que situen el total d'ingressats en 976. La dada impactant és que des del passat dissabte 4 de desembre a avui, els ingressos han augmentat en 254, un creixement que marca l'impacte de la sisena onada als centres sanitaris. També les UCI creixen: es registren 20 nous crítics i el total ja és de 234.Salut ha declarat 4.706 contagis en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.075.166. En les últimes hores s'han notificat nou defuncions per coronavirus. Des que es va declarar la pandèmia han mort 24.202 catalans per la malaltia.En paral·lel, l'Rt baixa tres centèsimes, fins a 1,28, mentre que el risc de rebrot augmenta 33 punts i és de 502. El 8,47% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 367,96 a 402,65, mentre que a 7 dies ho fa de 202,45 a 225,27.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor