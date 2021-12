Mor el tennista Manolo Santana als 83 anys

Ladelespanyolha mort aquest dissabte als 83 anys a, on vivia. Així ho ha anunciat, del que fins ara era president d'honor. Elen va ser nomenat director. El compte oficial del torneig ha utilitzat les xarxes socials per "demanar respecte" per la família i "enviar una forta abraçada" als seus sers estimats.Santana va guanyar dos copsi un cop l'U. També va guanyar Wimbledon el 1966, convertint-se en el primer espanyol a aconseguir el prestigiós torneig londinenc. Aquest palmarès, coincidint amb l'auge del tennis, el va permetre situar-se entre les grans figures de l'esport espanyol i mundial del segle XX.Nascut al'any, va començar a jugar a tennis als 10 anys després de fer d'aplegapilotes en un club de la capital. També destaca per ser pioner, en l'àmbit estatal, en rebre el reconeixement internacional pels seus mèrits esportius. El 1965 va assolir el número 1 del tennis mundial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor