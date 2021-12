Les insistentsdelsensobreno serveixen per crearentre els. Així ho demostra un estudi publicat per la companyia especialista, que ha elaborat una llista amb els codis mésaquest 2021. I sí, lesnumèriques més senzilles i predictibles en són les clares dominadores.Així doncs, segons l'empresa, el codi secret més utilitzat mundialment continua sent, seguit de 123456. En tercer lloc s'hi troba 123456789. Són tres contrasenyes similars que tarden un segon a desxifrar-se a través dels programés desxifradors que fan servir els hackers, com passa amb el 90% de les 200 contrasenyes més usades. El podi és el mateix a la gran majoria dels 50 països que consten a l'estudi.A les 10 primeres posicions del rànquing mundial també hi ha qwerty, password o 111111, així com 123123, combinacions que també consten al rànquing estatal, on Barcelona irromp a la llista, en desè lloc. España es troba en tretzè lloc, per davant de combinacions com tequiero, alejandro, carlos oLa interessant llista, que es pot consultar en l'àmbit mundial i per països, mostra tendències estrafolàries. Enlloc falten les contrasenyes amb els noms dels clubs esportius més populars, noms masculins i femenins, paraules obscenes o noms de ciutats. Paraules bàsiques com "hola", "contrasenya", "ordinador" en cada llengua també ocupen llocs destacats als rànquings. Pots consultar les classificacions aquí.

