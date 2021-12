​6 destins per viure «la natura a un sol pas» aquest hivern

Laha començat. Les estacions han pogut obrir entre finals de novembre i inicis de desembre i les recurrents nevades han permès acumular gruixos molt notables a tot el Pirineu.En aquest context favorable, les explotacions de muntanya gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) –- ofereixen activitats de neu per a tots els públics,. Són també portes d'entrada a parcs naturals i formen part d'una oferta turística molt completa de comarques com el, la, eli l'

Vallter: veure la Costa Brava des del Pirineu

Vall de Núria: l'estació més familiar

La Molina: gaudir d'un mirador 360 graus

Port Ainé: la millor neu a l'Alt Pirineu

Port Ainé, un paradis pels esquiadors i snowboarders a l'Alt Pirineu. Foto: FGC

Espot: neu i astronomia

Espot és una de les portes de l'únic parc nacional de Catalunya. Foto: FGC

Boí Taüll: l'estació més alta del Pirineu

Boí Taüll és l'estació més alta del Pirineu. Foto: FGC

A banda d'oferir una experiència segura, gràcies a uns protocols contra la Covid-19 certificats i consolidats després de més d’un any d'aplicació, en els darrers anys s'ha fet una aposta clara per la digitalització. Totes les estacions tenen unamb màquines de recollida i validació automàtica de forfets i s'ha generalitzat el. Es tracta d'un suport recarregable anual que permetque es venen a les botigues online de les estacions d’FGC Turisme així com de Tavascan i d'Alp 2055, el domini conjunt de La Molina i Masella.En definitiva, les estacions desónper viureaquest hivern. Vallter , a la Vall de Camprodon (Ripollès), és l'estaciódel Pirineu. De fet, des de la cafeteria Marmotes, a més de 2.500 metres d'altitud, es pot veure en dies clars la badia de Roses de laL'esquí alpí i l'snowboard es combina amb l'esquí de muntanya, una de les zones del país amb més tradició. També amb les raquetes de neu, una activitat apta per a tots els públics amb quatre itineraris senyalitzats amb inici a l'estació.Es tracta d'una estacióamb un Parc Lúdic, on es pot gaudir amb tota la família amb els descensos de trineus, i un jardí de neu on l'animació la posa l'Esquirol Fajol, la mascota de Vallter. Vall de Núria , també al Ripollès, és l'estació de muntanya. No només per les dimensions i les activitats, sinó perquè és un espai sense cotxes. L'única manera de pujar-hi amb mitjans mecànics és un, que ja converteix el viatge en una experiència singular.Aquest mitjà de transport, que enguany compleix noranta anys, surt de Ribes de Freser i, després de 12,5 km i un, arriba en 40 minuts al santuari de Núria. Una de les novetats d'enguany és que el, inaugurat el 2020 i que permet gaudir de les vistes del mirador de l'alberg del Pic de l'Àliga.Una altra de les novetats és el nou mirador de l'. La restauració d'aquest element patrimonial permet als visitants simular com saltaven els pioners d'aquest esport. Per arribar-hi, hi ha un dels diversos circuits de raquetes de neu del complex.és l'estació pionera de l'esquí a casa nostra. A més, conjuntament amb Masella, formen, el gran domini esquiable del Pirineu oriental, ambinterminables de pistes.Tanmateix, La Molina també pot ser un paradís per als no esquiadors. Una de les propostes més atractives és la que ofereix el. Supera un desnivell de 900 metres per arribar fins al cim de la Tosa d'Alp, una les portes del parc natural. Les vistes de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i, fins i tot, del Montseny i Montserrat, són increïbles.Al, el refugi de la Tosa a 2.520 metres d'altitud, s'hi pot sopar després de veure una posta de sol de somni. I, per als més intrèpids, després es pot fer un descens nocturn fins a la base de l'estació. També hi ha circuits de raquetes per a tots els nivells i una activitat ben original: l'scape snow Alerta Allau, per convertir-te en pister i rescatar les víctimes d'una allau. Port Ainé , ubicada al Pallars Sobirà i a tocar del Parc Natural de l'Alt Pirineu, es considera una de les estacions amb més qualitat de neu de Catalunya. Disposa d'una gran oferta de pistes d'esquí alpí, però també un snowpark pioner al Pirineu i un espai de freestyle.Port Ainé també té la seva vessant més familiar. Amb un Parc Lúdic que inclou zones de trineus, de tubbings, un jardí de neu i un. Una activitat per emular Tarzan pensat per a criatures a partir de 7 anys i 1,20 m d'alçada.Com la majoria d'estacions, Port Ainé disposa de circuits senyalitzats per a. Un dels itineraris guiats inclou l'ascens amb telecadira per arribar al, on hi ha dos miradors panoràmics de 360 graus. Durant la ruta, la guia oficial del Parc Natural de l'Alt Pirineu fa explicacions i interpretacions de l'entorn. Aquest hivern, a més, es pot visitar l'exposició Tots podem ajudar el gall fer. Espot és una de les portes a l': Aigüestortes i estany de Sant Maurici. L'entorn natural, format per frondosos boscos de pi negre, és un dels elements d'identitat d'aquesta estació del Pallars Sobirà.Un altre dels elements diferencials és formar part d'un, que certifica els millors cels per observar les estrelles. Espot ofereix una activitat que combina. A més, el viatge fins al punt d'observació es fa amb una màquina trepitjaneu remuntant les pistes de l'estació.Espot té activitats de neu per a tots els públics i famílies: Parc Lúdic, un jardí de neu per als més petits i circuits de raquetes de neu. Per als més esportistes es manté l'oferta del Kilòmetre Vertical, una cursa virtual –sense data ni hora- amb esquís de muntanya. Boí Taüll , a l'Alta Ribagorça, ofereix unes de les millors vistes per als esquiadors. En plena Vall de Boí, està a tocar del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i a pocs quilòmetres de l'Aneto i el massís de les Maleïdes.De fet, els 2.751 metres del Puig Falcó representen el. També és coneguda pels seus excel·lents forapistes o bé fer esquí de muntanya a les zones properes a l'estació. De fet, el febrer de 2022, l'estació de FGC acollirà els, la cita més important de la temporada.Una activitat pensada per a tota la família –infants a partir de 8 anys- és una excursió guiada amb raquetes de neu on l'ascens fins a la cota 2.300 es fa amb telecadira. Un cop a dalt, es comença el descens gaudint de les vistes espectaculars d'un entorn únic.