Missatge de Carles Porta sobre el crim d'Helena Jubany

Des que es van emetre els dos capítols de Crims sobre la mort d'Helena Jubany, el cas ha agafat revolada. La família lluita des de fa temps per evitar que prescrigui de manera impune i fa pocs dies va aconseguir que el jutge cites a declarar un altre sospitós com a investigat.En una entrevista a El Món a Rac1, Carles Porta, director de Crims, ha assegurat que fa temps que preparen més material que es podria traduir en un o més nous capítols. El crim ha prescrit, excepte per a tres persones que han estat investigades fins ara. "Estem gravant des de la mateixa nit que es va emetre el cas Jubany, el 23 de març de 2020", ha dit Porta.Els fets van tenir lloc al desembre de 2001 i ara, 20 anys després, el cas ja ha prescrit. Això vol dir que, encara que la investigació que continua oberta revelés que l'assassí va ser una persona diferent de les tres que continuen investigades, no se la podria jutjar. Darrerament, el jutge ha imputat un nou sospitós, que haurà de declarar com a investigat. "Es poden moure coses", sosté Porta.El periodista també ha explicat que hi ha un grup d'investigació, paral·lel a la policia, format per un periodista esportiu, una infermera i una advocada penalista que ha estat clau per imputar el nou sospitós. La família, que té com a advocat Benet Salellas, fa mesos que lluita per evitar que en cas quedi sense resoldre.

