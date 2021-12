Educació obre expedient per investigar els abusos de l'exprofessor de l'Escola Barcelona i excoordinador del Barça

L’escola ha de ser un espai lliure de tota violència. Aquestes situacions són intolerables i cal actuar amb la màxima fermesa.

Per això, des d’ @educaciocat:

1. Obrim un expedient per aclarir què ha passat i quins mecanismes han fallat. https://t.co/UnpZRlpaP7 — Josep G. Cambray (@JosepGCambray) December 11, 2021

El conseller d'Educació,, ha anunciat que el seu Departamentde l'exprofessor d'educació física de l'Escola Barcelona i excoordinador de futbol base del Barça,Aquestes situacions són intolerables i cal actuar amb la màxima fermesa. Per això, obrim un expedient per aclarir què ha passat i quins mecanismes han fallat", ha afirmat Gonzàlez-Cambray aquest dissabte en un fil de piulades a Twitter. "Farem tots els canvis necessaris perquè una situació així no es torni a produir i estem a disposició dels Mossos per aportar tota la informació que ajudi a la investigació", ha continuat el titular d'Educació.De fet, Gonzàlez-Cambray ha recordat que l'alumnat disposa des de fa uns mesos d'una eina per denunciar aquestes situacions de forma anònima: la. "Des d'avui mateix, posem a disposició de tots els exalumnes la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència i tots els recursos que se'n deriven", ha conclòs el conseller d'Educació.

