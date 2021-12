Els Jardins de Pedralbes, al centre de la polèmica: «S’han convertit en un parc temàtic»

Una desena d'entitats i associacions del barri de Les Corts de Barcelona han signat un manifest per mostrar el seu rebuig contra l'espectacle de Nadal de llums que enguany acullen els Jardins de Pedralbes, el qual, asseguren, és un muntatge "absolutament inadequat" que converteixen l'espai en un "parc temàtic".



Aquesta ambientació, que ocupa més d'un quilòmetre es pot visitar cada dia, de 18 a 22 h, fins el 9 de gener. La instal·lació arriba a Barcelona després de l'èxit de Santa Cruz de Tenerife i Madrid. Abans de la inauguració ja havien venut 50.000 entrades.

La queixa dels veïns, però, va més enllà. També denuncien que es faci pagar una entrada d'entre 9,5 i 15,5 euros per entrar a un espai, a priori, públic que "es passa mig any ocupat" entre aquest espectacle i el famós festival de música que s'hi celebra. Per això, de cara a l'any que ve demanen a l'Ajuntament que busqui una altra ubicació, i és que, asseguren, els Jardins no resisteixen "més impactes".

L'espectacle "Natura encesa", ja s'havia de celebrar l'any passat al parc del Turó de la Peira, a Nou Barris, però l'Ajuntament es va fer enrere després del rebuig mostrat pels veïns. Ara que està instal·lat als Jardins de Pedralbes, els veïns de la zona denuncien la "gran afluència de gent", que calculen en unes 1.800 persones diàries, i la forta presència de material com cables, llums i suports metàl·lics.

