Retiren les atribucions de bisbe emèrit a Novell després de casar-se

vade Solsona i alsde capellà a principis de setembre, però la seva marxa no va suposar un trencament definitiu amb l'església. EllAixí, tal com ha anunciat elamb un comunicat aquest dissabte,el 22 de novembre a Súria. Ho va fer pel civil, però segons el Codi de Dret Canònic de l'Església Catòlica, "el clergue que atempti matrimoni, encara que sigui només civilment, incorre en suspensió latae sententiae".Tal com detallen al comunicat, des del moment en que va contraure matrimoni, es va produir la conseqüència descrita. Xavier Novellqualsevol acte de la potestat d'ordre, de la potestat de govern i l'exercici de tots els drets i funcions inherents a l'ofici episcopal.Així, tot i que Novell manté la seva condició de bisbe, no pot desenvolupar cap de les funcions que es deriven de tal condició. Això és, el sosteniment i també la possibilitat de feri, fins i tot, viure al palau episcopal.

