«2G, 2G Plus i 3G»: les restriccions d'Europa davant la sisena onada

Sisena onada, variant òmicron i augment de contagis dia sí, dia també.viu, per sisena vegada, l'impacte de la pandèmia i alguns estats del centre del continent han activatTot i que el certificat Covid és necessari per accedir a qualsevol país de la Unió Europea, no sempre s'aplica de la mateixa manera la normativa. És aquí on tenen un paper important les. Alguns dels països que ja les apliquen són Alemanya o Àustria, i cada regió ho gestiona segons l'afectació que la Covid té.Què volen dir, aquestes etiquetes? Laés, en alemany, Geimpft () i Genesen (), i, a las'hi afegeix Getestet (). És a dir, quan laestà activa, poden accedir al país o regió totes lesPerò, en el cas de la, només ho poden fer les. Així, la mesurade poder fer vida social en aquesta zona.Pel que fa a la, es tracta d'una mesuraConsisteix en deixar accedir lesi, a més, s'ha de feren alguns sectors. Berlín és una de les ciutats que ja ha aplicat aquesta mesura davant l'augment de contagis a finals de novembre.​​

